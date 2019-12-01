Benjamín Farfán Reyes, dirigente del PAN en Morelia, resalta el compromiso de liderazgos con las familias y los jóvenes

Morelia, Michoacán, a 08 de abril de 2026.- El Presidente Partido Acción Nacional (PAN) en Morelia, Benjamín Farfán Reyes aseguró que en unidad y trabajo en equipo con liderazgos importantes de la capital michoacana, se realizan acciones para mejorar las condiciones de las familias morelianas en diversos temas como medio ambiente, agua potable, servicios de salud y el educación ambiental.

Así lo dio a conocer tras productivas reuniones de trabajo que sostuvo con el Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo “Fito” Torres Ramírez, el diputado federal, David Cortés Mendoza y el regidor, Hugo Servín Chávez.

“Lo más importante de estos encuentros es el compromiso firme y decidido que han asumido liderazgos de nuestro partido: el Director Adolfo “Fito” Torres, el Diputado Federal, David Cortés Mendoza y el Regidor Hugo Servín Chávez. Los tres han demostrado, con hechos y con acciones concretas su total disposición para trabajar de manera unida por Morelia”, señaló Benjamín Farfán Reyes.

Estas reuniones permitieron fortalecer la coordinación entre diferentes liderazgos del PAN y avanzar en una agenda común en beneficio de las familias morelianas.

Farfán Reyes destacó que este compromiso se refleja en el trabajo de los tres liderazgos para estar donde las personas requieren de su atención como funcionarios públicos. Los liderazgos coincidieron en la necesidad de mantener una estrecha colaboración y procurar el trabajo en unidad como lo ha impulsado la dirigencia estatal a cargo de su presidente Carlos Quintana y preparar el terreno para un avance y crecimiento responsable para 2027.

“El compromiso de los panistas es claro y contundente: trabajar de la mano, de forma coordinada y con responsabilidad, para que Morelia consolide proyectos ya iniciados e inicie otros ambiciosos en beneficio de las familias morelianas, no se trata solo de reuniones, se trata de un pacto de trabajo permanente entre quienes representan al PAN en distintos ámbitos”, agregó el dirigente municipal.

Durante los encuentros se abordaron temas prioritarios para el desarrollo integral de Morelia, tales como el acercamiento con las familias morelianas, el acercamiento y trabajo junto a los jóvenes que cada día marcan una diferencia en la manera de ver la política, la colaboración con sectores económicos y la vinculación con la sociedad civil organizada.

“El PAN Morelia trabaja por una ciudad segura, moderna y con mejores oportunidades para todas y todos, nos hemos preparado muchos años para trabajar contra la adversidad y en 2027 lograremos juntos defender Morelia", finalizó.