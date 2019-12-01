Belinda Iturbide propone ante el pleno  promover inclusión laboral de personas con discapacidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:49:37
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Para generar mayores oportunidades de empleo  para quienes viven con alguna discapacidad, la diputada de Morena, Belinda Iturbide Díaz presentó una iniciativa de decreto al Congreso de Michoacán, para que se contrate al menos al 5% de personas con capacidades distintas en la plantilla laboral. 

La propuesta busca modificar varias leyes estatales para garantizar que las personas con discapacidad, tengan acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones y establecer la obligación de contratar, al menos el 5% de personas con discapacidad en la administración pública, estatal y municipal.

Para ello se modificarían diversas leyes estatales, incluyendo la Ley Orgánica Municipal, la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso de Michoacán, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley para la Inclusión de las con Discapacidad.

Esta iniciativa busca además la implementación de medidas para prevenir y evitar la discriminación y el acoso laboral hacia personas con discapacidad y garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para quienes cuentan con habilidades diferentes. 

Esta iniciativa fue presentada en el marco del Día Internacional para las Personas con Discapacidad “porque la inclusión laboral de personas con discapacidad es un derecho humano fundamental y una tarea impostergable”.

