Bedolla y Sheinbaum revisan próxima asignación de becas Gertrudis Bocanegra

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, revisaron la próxima asignación de becas Gertrudis Bocanegra para alumnas y alumnos de nivel universitario como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En reunión de seguimiento y evaluación a la estrategia integral y de coordinación con el gabinete federal, se avanzó con la organización de las asambleas informativas para dar a conocer los detalles del registro y la entrega de tarjetas donde se depositará el apoyo económico bimestral, de mil 900 pesos, para transporte público.

El gobernador recordó que en la entidad serán beneficiados 98 mil 500 estudiantes de 121 universidades e institutos tecnológicos y politécnicos de Michoacán, con una inversión de 769 millones de pesos en becas.

Esta acción, que forma parte de uno de los 12 ejes que integran el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tiene como propósito aumentar la permanencia escolar en las aulas reduciendo índices de abandono por falta de recursos económicos.