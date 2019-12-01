Bedolla y Sheinbaum destacan labor de Servidores de la Nación en proceso de transformación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 14:27:35

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezaron encuentro con Servidores de la Nación a quienes se les reconoció su trabajo en el proceso de transformación del país.

“Ustedes son el contacto directo del Gobierno de México con el pueblo, y la presidenta ha ido más allá con los programas sociales del Bienestar, apoyando a Michoacán con becas para estudiantes, pensiones a adultos mayores, discapacitados y otros sectores”, destacó el mandatario estatal.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó las labores de los Servidores de la Nación por su cercanía con la gente, al recordar que en sus recorridos casa por casa, censan y entregan los programas del Bienestar.

“Se tiene una visión de construir derechos y no privilegios”, reafirmó la presidenta tras reiterar el compromiso de su gobierno para atender las necesidades de la población y defender la soberanía Nacional.