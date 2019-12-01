Bedolla y militancia de Morena en Ciudad Hidalgo refrendan apoyo a Sheinbaum en defensa de la soberanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 19:50:43

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- En asamblea informativa de Morena con la militancia de Ciudad Hidalgo, el gobernador y consejero nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, convocó a respaldar las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informando con la verdad y cercanos a la gente.

“La soberanía no se negocia, la presidenta Sheinbaum tiene todo nuestro apoyo y unidos podremos enfrentar cualquier reto”, aseguró Ramírez Bedolla al mencionar que el movimiento de la Cuarta Transformación avanza pese a la embestida de la oposición.

Dejó en claro que estos encuentros con la militancia, los cuales se realizarán en todo el estado, no son para pedir el voto, sino el apoyo a la presidenta y a mantenerse unidos.

“Somos un movimiento distinto y por eso debemos salir a las calles a informar lo que hace Sheinbaum para defender, con inteligencia y liderazgo, la soberanía nacional”, afirmó.

Además del compromiso de continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador para seguir haciendo historia en favor de todos los mexicanos.