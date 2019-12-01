Bedolla y Grecia Quiroz inauguran Mercado Poniente en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, inauguraron el nuevo Mercado Poniente y su cruce seguro, infraestructura complementaria al teleférico con una inversión de 16 millones de pesos.

“Este mercado tiene un gran futuro”, destacó el mandatario, al hablar sobre la cercanía que tendrá con la estación 6 del teleférico, que se construye actualmente, lo que contribuirá a que haya un mayor flujo de visitantes, mejores ventas y la generación de 140 empleos, en su mayoría para mujeres.

Ramírez Bedolla señaló que hoy, los comerciantes del Mercado Poniente cuentan con instalaciones modernas, dignas, seguras, ordenadas y accesibles para ofrecer productos de calidad, luego de 27 años de lucha para que su transformación se concretara.

El gobernador reiteró su respaldo a la presidenta municipal, Grecia Quiroz. “No estás sola, tienes al pueblo de Uruapan y todo mi apoyo. Vamos a trabajar muy duro como lo hacíamos con Carlos Manzo. Ese es mi compromiso. Tienes toda mi solidaridad, respeto y cariño”, manifestó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó que en la construcción del mercado se invirtieron 10 millones 39 mil pesos para contar con 78 locales, cuarto de mantenimiento, sanitarios para hombres y mujeres, luminarias LED, comedores y estacionamiento para más de 40 vehículos; mientras que en el cruce seguro se aplicaron 5.8 millones de pesos.

En su primera participación pública junto al gobernador, la presidenta municipal de Uruapan compartió su satisfacción por ver concluida una de las obras solicitadas por el exalcalde Carlos Manzo, con lo que dijo, también se honra su memoria y legado. “Agradezco que el gobernador siga volteando a ver a Uruapan y espero que el año que viene sigamos trabajando de la mano”, señaló.

En este marco, donde asistieron también el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la legisladora federal, Araceli Mendoza Arias; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; entre otras autoridades estatales y municipales, y habitantes, se realizó la entrega simbólica de apoyos para los comerciantes del mercado.