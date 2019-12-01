Bedolla y Consejo Supremo Indígena de Michoacán revisan acciones y proyectos 2026

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y representantes de 40 comunidades indígenas que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, establecieron mesa de trabajo para revisar proyectos de obra y acciones en materia de salud, seguridad, educación e infraestructura hidráulica.

En la reunión el mandatario informó que entre los propuestas contempladas está el arranque de la rehabilitación carretera Turícuaro-Arantepacua con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) regional, con una inversión de 14 millones de pesos.

Agregó que otros proyectos de las comunidades serán valorados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) para que cumplan con las reglas de operación del Faeispum a fin de que los proyectos sean ingresados a ventanilla en los tiempos establecidos.

En materia de salud, comentó que se realizará una reunión con los delegados del IMSS y del ISSSTE en Michoacán, a fin de establecer enlaces con las comunidades para avanzar con temas pendientes, y en la comunidad de San Matías, instruyó el seguimiento a casos por enfermedades renales con el Comité Interinstitucional de Salud Pública y Ambiental.

En seguridad pública puntualizó que se revisará la instalación de bases de operaciones interinstitucionales en Opopeo y Sevina y la coordinación entre Kuárichas y la Guardia Civil para reforzar acciones de prevención delictiva, entre otros.