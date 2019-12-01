Bedolla y arzobispo de Morelia unen esfuerzos para pacificar al estado

Bedolla y arzobispo de Morelia unen esfuerzos para pacificar al estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 12:08:32
Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez, estrecharon relación para unir esfuerzos en las acciones de reconstrucción del tejido social y la pacificación del estado.

Acompañados por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y el cardenal Alberto Suárez Inda, se reiteró el compromiso de trabajar de manera conjunta actividades y programas para la prevención y atención a las causas de la violencia.

Se coincidió en la necesidad de recuperar la tranquilidad y confianza de la población a través de una educación y cultura de paz, recuperación de espacios públicos e infraestructura, entre otros.

