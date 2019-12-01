Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 09:50:14

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y representantes del sector aguacatero acordaron instalar filtros fitosanitarios para la revisión de la fruta que se comercializa en México y se exporta, así como aumentar el número de inspectores certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (Senasica).

En reunión de trabajo con directivos de Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México A.C. y la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (Udecam), el mandatario estatal propuso establecer puntos de inspección fitosanitario en Zinapécuaro, Jiquilpan, Tocumbo, Uruapan, Opopeo, San Juan Nuevo y el tramo de Copetiro-Peribán.

Además de solicitar a Senasica la capacitación y certificación de 22 inspectores (12 de los cuales serían del Gobierno de Michoacán y 10 de Senasica), para incrementar el personal acreditado para vigilar y revisar que el aguacate esté libre de plagas y de enfermedades.

Finalmente, se externó la necesidad de que Senasica instale una oficina en Uruapan para atender de manera inmediata cualquier eventualidad que se genere en la franja aguacatera de la región.