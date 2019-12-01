Bedolla visita Hisense para estrechar lazos comerciales entre China y Michoacán

Qingdao, Shandong, China, 19 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla visitó las oficinas corporativas de Hisense en Qingdao, China, para estrechar lazos comerciales con Michoacán, al ser una empresa de electrodomésticos reconocida por su innovación tecnológica y de calidad.

El mandatario estatal estuvo acompañado por el manager general de Hisense en México, Antonio Hidalgo Gonzáles, quien explicó que la empresa fue la primera compañía en ganar un premio nacional en China en la categoría de calidad en sus productos, además de que destina el 5 por ciento de sus ingresos a investigación y desarrollo tecnológico.