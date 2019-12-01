Bedolla se reúne con Sheinbaum; revisan avances de Plan Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 15:16:27
Ciudad de México, a 9 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que se reunió con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado desde hace aproximadamente un mes en el territorio estatal como una estrategia de pacificación.

A través de redes sociales, el mandatario estatal señaló que como parte de este proyecto se le da un impulso importante a las juventudes, como parte de la visión de gobierno de atención a las causas.

Puntualizó que como parte de este plan federal de trabajo conjunto con el estado, se contempla la edificación de cinco universidades Rosario Castellanos, 10 nuevos planteles de bachillerato y 60 ampliaciones de planteles escolares.

Cabe recordar que entre los planes educativos del Plan Michoacán se contempla también la entrega de la beca “Gertrudis Bocanegra” que consiste en un apoyo bimestral de mil 900 pesos con el propósito de apoyar a la movilidad estudiantil, con beneficio a 98 mil jóvenes de educación superior.

