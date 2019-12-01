Bedolla se reúne con productores de maíz; se ratifica subsidio de 950 pesos por tonelada

Bedolla se reúne con productores de maíz; se ratifica subsidio de 950 pesos por tonelada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 18:25:52
Morelia, Michoacán, 1 noviembre de 2025.-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó reunión de trabajo con productores de maíz para revisar propuestas y ratificar el apoyo a este sector con un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz, de los cuales, 150 pesos los aporta el estado y 800 pesos la federación.

 

El mandatario compartió el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para respaldar el campo y se tiene el ánimo de que hará un anuncio importante en beneficio de todos los productores el próximo lunes, día en que además se realizará un encuentro con industriales y comercializadores de maíz en la Ciudad de México.  

 

A la reunión asistieron los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda; de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez; el subsecretario de Fomento Productivo, Eustolio Nava; y productores de Churintzio, Ecuandureo, Queréndaro, Penjamillo, Indaparapeo, Vista Hermosa, Sixto Verduzco, Angamacutiro, Yurécuaro, Numarán, Panindícuaro y Briseñas.

