Bedolla respalda a Sheinbaum: eliminación de aranceles a autopartes chinas impulsará la inversión en Michoacán

Bedolla respalda a Sheinbaum: eliminación de aranceles a autopartes chinas impulsará la inversión en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 07:59:21
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Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró y se sumó a la acertada decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar los aranceles a diversas piezas automotrices procedentes de China, una medida estratégica que facilitará la instalación y expansión de plantas armadoras en México. 

El mandatario detalló que este acuerdo internacional representará una valiosa oportunidad para la atracción de nuevas empresas e inversiones a la entidad, lo que se traducirá en un sólido impulso al desarrollo económico regional y en la generación de más y mejores empleos para las familias michoacanas.

Ramírez Bedolla resaltó la estrecha e histórica relación comercial que mantienen tanto México como Michoacán con la nación asiática, destacando que este marco regulatorio favorecerá directamente que la industria automotriz continúe su ruta de crecimiento e innovación dentro del estado. 

Asimismo, precisó que el Gobierno Federal eliminó temporalmente, por un periodo de cinco años, el arancel del 10 por ciento a ciertas autopartes destinadas al ensamble de vehículos, disposición formalizada mediante un decreto publicado el 13 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con entrada en vigor a partir del 14 de octubre de 2026.

Refirió que este beneficio fiscal está estrictamente limitado a 11 fabricantes de vehículos ligeros que ya cuentan con infraestructura y plantas productivas instaladas en territorio nacional. Para acceder a dicha exención, las empresas automotrices deberán contar con la debida autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos de conformidad con la ley.

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