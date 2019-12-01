Bedolla respalda a Sheinbaum: eliminación de aranceles a autopartes chinas impulsará la inversión en Michoacán

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró y se sumó a la acertada decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar los aranceles a diversas piezas automotrices procedentes de China, una medida estratégica que facilitará la instalación y expansión de plantas armadoras en México.

El mandatario detalló que este acuerdo internacional representará una valiosa oportunidad para la atracción de nuevas empresas e inversiones a la entidad, lo que se traducirá en un sólido impulso al desarrollo económico regional y en la generación de más y mejores empleos para las familias michoacanas.

Ramírez Bedolla resaltó la estrecha e histórica relación comercial que mantienen tanto México como Michoacán con la nación asiática, destacando que este marco regulatorio favorecerá directamente que la industria automotriz continúe su ruta de crecimiento e innovación dentro del estado.

Asimismo, precisó que el Gobierno Federal eliminó temporalmente, por un periodo de cinco años, el arancel del 10 por ciento a ciertas autopartes destinadas al ensamble de vehículos, disposición formalizada mediante un decreto publicado el 13 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con entrada en vigor a partir del 14 de octubre de 2026.

Refirió que este beneficio fiscal está estrictamente limitado a 11 fabricantes de vehículos ligeros que ya cuentan con infraestructura y plantas productivas instaladas en territorio nacional. Para acceder a dicha exención, las empresas automotrices deberán contar con la debida autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos de conformidad con la ley.