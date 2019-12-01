Bedolla reconoce a militares caídos y respalda a sus familias

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció a los elementos y familias de los militares que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber; señaló que el lábaro patrio no solo simboliza la historia y los valores de la nación, sino también el sacrificio de quienes han defendido la soberanía del país incluso a costa de su propia vida.

En el marco del Día de la Bandera, el mandatario estatal sostuvo que los acontecimientos recientes en los que elementos del Ejército Mexicano fallecieron en operativos son muestra del compromiso permanente de las Fuerzas Armadas con la seguridad y la estabilidad nacional.

Desde la XXI Zona Militar, enlazado a la conmemoración federal encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Ejecutivo estatal destacó que la defensa del territorio y de las instituciones no es un concepto abstracto, sino una tarea que diariamente asumen mujeres y hombres uniformados en distintas regiones del país. Reconoció también el trabajo coordinado entre fuerzas federales y estatales para preservar el orden y garantizar la paz, particularmente en momentos de tensión derivados de la actuación del crimen organizado.

Finalmente, Ramírez Bedolla llamó a la ciudadanía a honrar la bandera con acciones concretas: fortalecer la unidad, respetar las instituciones y trabajar por el bienestar común. Afirmó que recordar a quienes han dado la vida por México debe traducirse en un compromiso colectivo por construir un estado más justo, seguro y solidario.

