Bedolla moderniza el transporte en Uruapan; entrega primeras 80 unidades nuevas

Uruapan, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó en Uruapan las primeras 80 unidades nuevas a colectivos del transporte público urbano, con lo que se convierte en el primer municipio de Michoacán en implementar el Sistema Integrado de Transporte como parte del programa de modernización.

El mandatario reconoció el trabajo coordinado con las agrupaciones Tata Lázaro y Colectivos Uruapan para concretar una inversión estatal inicial de 85 millones de pesos, sin embargo, adelantó que antes de que concluya su gobierno en 2027 entregará en total 240 unidades con un presupuesto de 250 millones.

Ramírez Bedolla destacó que, con el Sistema Integrado de Transporte, la población de la ciudad más productiva del estado y considerada como la capital del aguacate contará también con el teleférico, que se encuentra en la recta final de su construcción. Ambos funcionarán con un sistema de prepago por tarjeta, como ya ocurre en las grandes ciudades.

“Cada unidad tiene tecnología de punta con cámaras de seguridad interiores y exteriores conectadas al C5i, y control de velocidad”, explicó Ramírez Bedolla, quien pidió a las mujeres y hombres conductores del transporte brindar un trato digno a la población usuaria, mismos que recibirán capacitaciones mediante un innovador simulador.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, aportó que con la renovación de estas unidades de transporte se pone fin a un rezago de 40 años que tenía el municipio en materia de movilidad. “Uruapan recupera su grandeza, pese a las adversidades”, manifestó.

En tanto, la alcaldesa Grecia Quiroz García, celebró la modernización del transporte público urbano que impulsa el Gobierno estatal, ya que con ello se mejorará la calidad de vida de la población uruapense al contar con mejores condiciones para trasladarse en su vida diaria.

Acompañaron al gobernador el secretario y subsecretario de Gobierno, Raúl Zepeda y Juan Manzo, respectivamente; la directora del Instituto del Transporte, María Elena Huerta; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; entre otras autoridades estatales y municipales, legisladores federales y locales, líderes transportistas, conductores y población beneficiada.