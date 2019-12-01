Bedolla lleva audiencia pública a Madero; mezcaleros reconocen impulso al sector

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 14:26:37

Madero, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- Gobernador en territorio, la acción que impulsa el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla para atender de primera mano las necesidades de los michoacanos, llegó al municipio de Madero, donde recibió peticiones en materia de desarrollo económico, campo, educación, urbanismo y obras públicas.

Durante las mesas de atención ciudadana, el mandatario recibió a productores mezcaleros, uno de los principales motores económicos de la región, quienes reconocieron el impulso que su administración ha brindado para proteger la certificación de esta bebida y avanzar en la formalización de empresas.

Ramírez Bedolla refrendó su compromiso con el sector para fortalecer la comercialización del mezcal, para lo cual es necesario impulsar la plantación de agave, mejorar los procesos de producción y aumentar la capacidad de las vinatas para elaborar esta bebida.

Acompañado por integrantes de su gabinete legal y ampliado; autoridades municipales encabezadas por el alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Ávalos; la diputada federal, Vanessa López Carrillo; y delegados federales, el gobernador recibió también solicitudes relacionadas con el servicio de agua potable.

Los habitantes que se acercaron a las mesas de atención ciudadana accedieron también a servicios gratuitos de salud, como vacunación, orientación médica, mastografías y atención psicológica; y pudieron realizar solicitudes para tramitar actas de nacimiento, aparatos auditivos, lentes y licencias de conducir.