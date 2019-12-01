Tras 30 años, SEE logra evaluación educativa en Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 19 de agosto del 2025.- Luego de 30 años de no realizarse en el estado, Michoacán logró participar satisfactoriamente con los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA), los cuales, realizan la medición del aprovechamiento educativo, anunció Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el estado (SEE).

En conferencia de prensa, la encargada de la política educativa de Michoacán señaló que por rebeldía no se realizaban análisis del sistema educativo desde hace tres décadas, pues los docentes impedían el desarrollo de dichas evaluaciones por temor a represalias laborales.

Explicó que el año pasado por primera vez se hizo la muestra a través de la Comisión Nacional para la Mejora Continúa de la Educación (MejorEdu) misma que logró el 97% de alumnos en el 87% de escuelas que pedía la metodología de aplicación, mientras que anteriormente se tenía un registro entre el dos y el 16 por ciento.

Detalló, la evaluación fue en tres campos formativos: De lo humano y lo comunitario; Ética, Naturaleza y Sociedad; Saberes y Pensamiento Científico.

De esta manera, en nivel preescolar: 72.3 por ciento de los estudiantes tuvieron un buen entendimiento sobre temas de la evaluación o lo dominan por completo; en primaria el porcentaje es del 69.3 puntos; en secundaria el 72.3 por ciento.

En este sentido, la subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo Pérez, señaló que la mayor área de oportunidad para la SEE es en nivel secundaria, pues es el de indicadores más bajos, por ejemplo, en conocimientos relacionados a la ciencia, el porcentaje es del 52.1 por ciento; 56.9 por ciento en ética; 57 por ciento en lenguaje y 62.1 por ciento en humanidades.

Cabe señalar que del 22 de septiembre al 3 de octubre del 2025 se realizará nuevamente la EIA, se espera la participación de 50 mil alumnos en 279 escuelas, los resultados permitirán contar con información confiable sobre el estado de los saberes de los alumnos.

Gaby Molina destacó que para la evaluación de este año se pretende lograr la participación del 100 por ciento de las escuelas programadas para la EIA.