Bedolla llama a motociclistas a respetar restricción en distribuidores viales tras accidente mortal

Bedolla llama a motociclistas a respetar restricción en distribuidores viales tras accidente mortal
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 11:54:45
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Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró el llamado a los motociclistas para evitar circular por distribuidores viales y pasos elevados, luego de la muerte de un conductor de motocicleta en el distribuidor vial Monarca; señaló que las restricciones buscan reducir riesgos y proteger a los usuarios.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal sostuvo que la limitación es una disposición basada en criterios de seguridad vial que se aplican en otras ciudades del mundo. Recordó que la prohibición generó inconformidad en redes sociales cuando fue anunciada, pero insistió en que su propósito es prevenir accidentes.

Explicó que estas estructuras están diseñadas para el tránsito de determinados vehículos, incluidos camiones de carga, por lo que el ingreso de motocicletas representa un riesgo para quienes las conducen. Ante ello, adelantó que se reforzará la vigilancia para evitar que los motociclistas incumplan la disposición.

Ramírez Bedolla pidió a los conductores actuar con prudencia y respetar las normas de tránsito para evitar más accidentes fatales. Añadió que la restricción busca precisamente impedir que se repitan hechos como el ocurrido en el distribuidor vial de la Huerta.

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