Bedolla inicia proceso de creación de la Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Bedolla inicia proceso de creación de la Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:09:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inició el proceso de creación de la Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas como órgano desconcentrado del Despacho del Gobernador, en sustitución de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI).

En segunda sesión extraordinaria de la junta de gobierno de la CEDPI, se votó y aprobó esta transición para fortalecer la interlocución política e institucional, así como el acompañamiento técnico y jurídico en el ejercicio del autogobierno y la continuidad de programas y proyectos comunales.

El mandatario explicó que con esta nueva figura se diseñará un modelo orgánico acorde al autogobierno indígena y se mejorará la coordinación con las comunidades para tener mayor eficiencia en avances de acceso al presupuesto directo, desarrollo y derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

Instruyó revisar la legislación estatal en materia de derechos indígenas y autogobierno, a fin de considerar la inclusión de comunidades afrodescendientes para su armonización con la ley federal.

Ramírez Bedolla compartió que esta Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas recibirá el mismo presupuesto destinado a la Comisión Estatal para su respectiva operatividad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Trasladan a mujer embarazada a Querétaro, estaba en una zona incomunicada cercana a Zimapán 
Atendieron a dos personas en albergue por escurrimiento de presa en Tequisquiapan 
Inicia pilotaje vial para mejorar la seguridad y brindar espacios más seguros para la movilidad no motorizada, en Querétaro
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Se han creado 216 mil 538 empleos formales en México en lo que va del 2025
Se suicida en sus oficinas capitán de la Marina, pieza clave en red millonaria de huachicol fiscal; se destapa cloaca de corrupción en aduanas, liderada por sobrinos del Secretario de Marina de AMLO
Detienen a sacristán por extorsionar a sacerdote en Morelia, Michoacán
Comentarios