Bedolla inicia proceso de creación de la Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:09:01

Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inició el proceso de creación de la Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas como órgano desconcentrado del Despacho del Gobernador, en sustitución de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI).

En segunda sesión extraordinaria de la junta de gobierno de la CEDPI, se votó y aprobó esta transición para fortalecer la interlocución política e institucional, así como el acompañamiento técnico y jurídico en el ejercicio del autogobierno y la continuidad de programas y proyectos comunales.

El mandatario explicó que con esta nueva figura se diseñará un modelo orgánico acorde al autogobierno indígena y se mejorará la coordinación con las comunidades para tener mayor eficiencia en avances de acceso al presupuesto directo, desarrollo y derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

Instruyó revisar la legislación estatal en materia de derechos indígenas y autogobierno, a fin de considerar la inclusión de comunidades afrodescendientes para su armonización con la ley federal.

Ramírez Bedolla compartió que esta Agencia de Coordinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas recibirá el mismo presupuesto destinado a la Comisión Estatal para su respectiva operatividad.