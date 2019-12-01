Bedolla garantiza obras convenidas para todos los autogobiernos indígenas de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Este año, todas las comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán accederán a recursos para la construcción de obras públicas en beneficio directo de sus habitantes, comprometió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al firmar el convenio del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) con las primeras 29 comunidades que se rigen por usos y costumbres.

El mandatario destacó que hoy se salda una deuda histórica con los pueblos originarios del estado, a quienes gobiernos anteriores les negaban la posibilidad de decidir sobre su rumbo, situación que cambió con su administración, ya que hasta la fecha suman 50 comunidades indígenas con autogobierno, mismas que administran su presupuesto de manera directa.

“Los convenios del Faeispum de asignación de recursos que hoy firmamos con 29 comunidades, para obra pública etiquetada, representan un paso fundamental hacia un esquema donde los recursos públicos llegan de manera directa. Nos faltan 21, pero viene la segunda ventanilla. Las 50 comunidades con autogobierno tendrán obra convenida, ese es mi compromiso”, anunció.

Ramírez Bedolla informó que también se trabaja en conjunto por la seguridad de las comunidades indígenas con autogobierno, ya que todas tendrán acceso a recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) 2026.

“Este avance marca una ruta de libertad donde las comunidades indígenas con autogobierno son en Michoacán el cuarto nivel de gobierno, porque así lo marca la Constitución. Ni un paso atrás en la autonomía, todo para el desarrollo de nuestras comunidades porque, si tienen desarrollo y crecimiento, Michoacán también lo tendrá. Debemos estar a la par sin discriminación ni relegar a nadie”, agregó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, celebró el avance histórico que se ha logrado en el estado y precisó que de las 50 comunidades indígenas con autogobierno, 45 ya ejercen presupuesto directo y las cinco restantes se encuentran en proceso, lo que representa el compromiso del gobernador con su autonomía y libre determinación.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, subrayó que con la firma del convenio del Faeispum 2026 se demuestra que los pueblos indígenas de Michoacán son una prioridad para el Gobierno del estado y que sus recursos económicos se distribuyen con eficiencia, prontitud y sin distingos partidistas.

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, aportó que a través de las obras convenidas el Gobierno estatal ha invertido más de mil 100 millones de pesos en comunidades indígenas.

Acompañaron al gobernador la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cazares Arreola; la directora de Seguimiento de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Olimpia Esquivel Cancino y secretarios del gabinete estatal.

También, presidentas, presidentes y representantes de los concejos comunales de Huancito, Tomendán, Santa Ana Zirosto, San Isidro, Ahuirán y Crescencio Morales, Jessica Espino Sebastián, Rigoberto Cortés Sánchez, Jonathan Sánchez Torres, José Guadalupe Diego Cortés, Prisciliano Rodríguez Morales y Silvestre Chávez Sánchez, respectivamente, así como de otras localidades.