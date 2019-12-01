Bedolla firmará decreto para eliminar multas de tránsito y priorizar seguridad vial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:59:40

Morelia, Michoacán, 15 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmará hoy un decreto a través del cual se eliminan las multas en el Reglamento de Movilidad estatal, priorizándose la seguridad vial y los derechos humanos sobre la recaudación.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que, con este decreto, los agentes de la Guardia Civil estarán alineados con el servicio público, dando prioridad a los trabajos de seguridad, promoviendo un sistema de movilidad humano, transparente y orientado a salvar vidas.

Destacó que, con el retiro de la facultad a la autoridad estatal de imponer multas de tránsito, se evitará que se continúen dando acciones y comportamientos inadecuados por parte de los agentes.

Mientras que el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, César Augusto Ocegueda Robledo, refirió que ahora el nuevo enfoque se basa en la prevención, auxilio y ordenamiento vial, así como en una supervisión estratégica y medidas correctivas no pecuniarias.

Ante cualquier posible acto de corrupción, se debe denunciar a la línea de emergencias 911, a fin de que se investigue a los elementos.