Bedolla entrega chips de D4TA datos gratis a estudiantes del Tec de Morelia

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de chips del programa D4TA datos gratis en el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), desde ahí, anunció que el registro lleva ya 111 mil jóvenes que se verán beneficiados con este apoyo de plan telefónico gratuito que incluye cuatro gigabytes de internet, llamadas y mensajes ilimitados.

En su intervención, el mandatario estatal destacó que este programa es semestral, por lo que al iniciar un nuevo semestre se renovará automáticamente cuando se mantengan como estudiantes en activo.

Reconoció que los jóvenes se enfrentan a constantes retos que los podrían llevar a dejar sus estudios, por lo que con programas como este se busca mantener e incrementar la matrícula. Destacó que la beca “Gertrudis Bocanegra”, apoyo de movilidad para estudiantes de nivel superior 1900 bimestrales, abrió un periodo extraordinario del 23 al 27 de marzo para que más jóvenes puedan acceder a este beneficio.

Por su parte, Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en la entidad, destacó que en Morelia hay una matrícula de 81 mil estudiantes en nivel medio superior y 36 mil en superior, por lo que se espera beneficiar a la mayor parte de los jóvenes que siguen con sus estudios en la entidad.

Enfatizó que el propósito es acortar la brecha de desigualdad y sobre todo que los estudiantes accedan a tecnología que les permitirá impulsar su carrera profesional, pues la conectividad a internet permite acceder a capacitaciones y cursos que complementan los programas educativos de calidad.

Finalmente, Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSYSEM), destacó que de manera simultánea se lleva a cabo la entrega de SIMs en localidades como Capula, Acuitzio, Charo, Chucándiro, Huandacareo, Queréndaro, Álvaro Obregón, Charo, entre otros de la región Morelia.

La funcionaria estatal recalcó que este es un aporte para que cada uno de los estudiantes que inició sus estudios en el nivel medio y superior puedan concluir con su preparación profesional, de esta manera se busca que las juventudes tengan una formación óptima pues “Michoacán los necesita para la transformación y desarrollo” que ha iniciado este gobierno.