Cae en CDMX el “Lobo Menor"; estaría ligado a magnicidio de candidato presidencial en Ecuador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 11:47:04

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- Personal de seguridad en la Ciudad de México capturó a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, presunto líder criminal que estaría ligado al magnicidio del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio.

De acuerdo con un comunicado del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el sospechoso, identificado como líder del grupo delictivo conocido como Los Lobos, contaba con una ficha roja de la Interpol y fue capturado en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país.

“Detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos ‘N’, alias ‘Lobo Menor’, líder del grupo delictivo ‘Los Lobos’ con presencia en Ecuador. Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio”, indicó el funcionario federal en su cuenta oficial de X.

En el mismo mensaje, el secretario García Harfuch agradeció el apoyo de la policía colombiana para ubicar a Juna Carlos “N”, considerado un objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador”.

La SSPC indicó que derivado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se tuvo conocimiento de la llegada a México de Juan Carlos “N”, por lo que se estableció un seguimiento en tiempo real.

Por lo anterior, se desplegó un operativo coordinado con la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) y equipos de SSPC e Instituto Nacional de Migración (INM), lo que permitió la detención.