Bedolla da patada inicial al Mundialito Futsal Femenil para cazar talentos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- En Michoacán se dio la patada inaugural del Mundialito Futsal Femenil IMSS, que forma parte del Mundial Social México 2026, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para llevar este deporte de los estadios a los espacios públicos, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En enlace con la mandataria federal durante la Conferencia del Pueblo, Ramírez Bedolla informó que Michoacán cuenta con 50 canchas de Futbol 7, que construyó su administración como parte de una estrategia para la recuperación de espacios públicos, prevención del delito y de impulso al deporte entre las niñas, niños y jóvenes.

“Las vamos a aprovechar para celebrar la fiesta de la Copa Mundial de Futbol 2026. El ánimo debe ser este que tenemos hoy aquí en Morelia”, manifestó el gobernador, quien recalcó que este evento forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que son 12 equipos los que participarán de Michoacán, así como 320 a nivel nacional, integrados por mujeres con un rango de edad de 18 a 21 años, quienes competirán en 64 sedes, para posteriormente llevar a cabo la final en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

“Lo más importante de este mundial, de este torneo para nosotros es que haya visoría, que haya reclutadores, que haya scoutings, que estén viendo a las jugadoras de todo el país para identificar talentos y que puedan desarrollarse e incorporarse ya a este deporte de manera profesional”, subrayó.

Participaron en la inauguración la representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón; el delegado del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van-Dick Puga; entre otras autoridades del IMSS, deportistas nacionales y estatales; jugadoras y árbitros participantes, y alumnas y alumnos de escuelas de la entidad.