Bedolla cumple con el sur de Morelia; inaugura ampliación de av. Amalia Solórzano

Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, en el sur de Morelia, que reducirá los tiempos de traslado de 40 a ocho minutos para beneficio de más de 60 mil personas que diariamente transitan por las tenencias Morelos, Jesús del Monte y Santa Maria, o por alguna de las 86 colonias vecinas.

Anunció que se ampliarán algunas rutas del transporte público urbano para que preste su servicio por esta vía de 4.1 kilómetros y que en próximos días, en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, se abrirá también a la circulación una extensión hasta las avenidas Quinta Cantera y Juan Pablo II, con lo que se conformará un arco vial en esta zona de la ciudad que ayudará a desfogar el tránsito vehicular en la avenida Camelinas.

“Es una obra de gran trascendencia para Morelia. El crecimiento sostenido de la población, así como el aumento de centros educativos y de empleo en esta parte sur de Morelia, hicieron indispensable contar con esta vía moderna, segura y accesible, capaz de responder a las nuevas demandas de movilidad y fortalecer el desarrollo humano”, afirmó.

Ramírez Bedolla destacó que, al ser planeada con base en la nueva Ley de Movilidad de Michoacán, la avenida cuenta con banquetas amplias, ciclovías e iluminación para dar seguridad a las personas peatonas. Además, al construirse con concreto hidráulico de alta calidad, su vida útil se extenderá hasta más de 50 años.

Subrayó que la obra tuvo una inversión estatal de 206 millones de pesos estatales, sin necesidad de contratar deuda pública, gracias al manejo responsable de las finanzas públicas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, destacó que hoy el sur de Morelia está más conectado que nunca al contar con una vialidad funcional, rápida y segura para beneficio de más de 6 mil estudiantes y más de 2 mil docentes de 35 escuelas.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; y de Finanzas y Administración, Luis Navarro García; así como el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; la diputada local Nalleli Pedraza Huerta; la jefa de tenencia Morelos, Gabriela Aguilar Mejía; entre otras autoridades estatales y municipales, y habitantes beneficiados.