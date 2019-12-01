Bedolla condena agresión contra Fernández Noroña

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 17:23:44

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó su rechazo a la agresión sufrida por el senador Gerardo Fernández Noroña, atribuida al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

A través de redes sociales, el mandatario estatal destacó que la violencia no tiene lugar en la democracia y que el diálogo y el respeto deben prevalecer en todas las acciones políticas. Además, expresó su solidaridad con Fernández Noroña y reconoció su labor al frente de la Cámara de Senadores.

Subrayó que este tipo de conductas reflejan posturas conservadoras que han perjudicado al país, por lo que deben ser repudiadas sin excepción.

Finalmente, reafirmó que desde Michoacán se mantiene el compromiso con la paz y el respeto a las instituciones, sin hacer distinción alguna.