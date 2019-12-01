Bedolla celebra incremento del 64% en la migración de la Mariposa Monarca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 12:06:48

Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la recuperación significativa en la migración de la mariposa Monarca, ya que durante la presente temporada 2025-2026, la ocupación de colonias en la Reserva de la Biósfera registró un incremento del 64 por ciento consolidando a los santuarios michoacanos como el refugio predilecto de esta especie.

El mandatario señaló que de acuerdo con el monitoreo forestal por parte de instancias federales, las mariposas ocuparon un total de 2.93 hectáreas de bosque, una cifra que supera notablemente las 1.79 hectáreas reportadas en el ciclo anterior.

"Este crecimiento es resultado del compromiso de las comunidades para la protección y el manejo sostenible de sus bosques. Sin la vigilancia y el cuidado de los ejidatarios, este santuario natural no sería posible", señaló el gobernador.

Destacó que esto es el resultado de una estrategia integral de conservación ejecutada principalmente en los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, a donde arriba la Monarca.

Subrayó que la cifra actual refleja el éxito del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y, de manera fundamental, los habitantes de las comunidades de la región Oriente.

Reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que protejan este fenómeno migratorio único en el mundo, invitando a la ciudadanía a practicar un turismo responsable que garantice el bienestar de la especie y el desarrollo económico de la región.