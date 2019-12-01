Beca Gertrudis Bocanegra abatirá la deserción; apoyará a más de 98 mil universitarios en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:10:22

Morelia, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- Con la beca Gertrudis Bocanegra se abatirá el abandono escolar en nivel licenciatura al apoyar a 98 mil 569 estudiantes michoacanos de 121 escuelas públicas, quienes recibirán de manera bimestral mil 900 pesos para gastos de transporte, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó de acuerdo a estimaciones, el 60 por ciento de los alumnos de licenciatura que estudian en la capital michoacana, proviene de otros municipios, por lo que resaltó, la beca será de gran apoyo.

Detalló que, los estudiantes de la Universidad Michoacana también podrán acceder a este beneficio económico que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que es universal para todas y todos los jóvenes universitarios.

Manifestó que la mayoría de los estudiantes requieren trasladarse hasta otros municipios donde se encuentran las instituciones educativas, realizando gastos en transporte, los cuales se verán cubiertos con la beca.

Mientras que la directora de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda, detalló que la entrega de tarjetas se realizará durante los meses de enero y febrero de 2026; mientras que en marzo se dispersará el recurso.

Informó que para esta semana se tienen calendarizadas las asambleas informativas en los institutos tecnológicos de Lázaro Cárdenas, La Piedad, y el campus Il de Morelia, la Universidad Politécnica de Uruapan (UPU), el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así como escuelas y facultades de la Universidad Michoacana.