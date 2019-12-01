”Base social” detrás de manifestación en Buenavista, afirma Bedolla

Morelia, Michoacán, a 13 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló al crimen organizado como responsablede la manifestación realizada este domingo en el municipio de Buenavista, presuntamente encabezada por familiares de personas desaparecidas; estas acciones buscan provocar desestabilización y presión social para que el Ejército deje el territorio, dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que este tipo de movilizaciones forman parte de una estrategia utilizada por grupos delincuenciales, quienes pagan a civiles o a lo que denominan su “base social” para generar protestas y exigir el retiro de las fuerzas de seguridad.

Ramírez Bedolla recalcó que el Ejército no se retirará de la zona, al tratarse de un punto estratégico cercano a la 43 Zona Militar y donde actualmente existe un despliegue relevante de fuerzas federales para garantizar la seguridad.

Respecto a una posible relación entre personas desaparecidas y el hallazgo de seis cuerpos sin vida entre las comunidades de El Guayabo y El Alcalde, en el municipio de Apatzingán, el gobernador precisó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de informar sobre los avances y resultados de las investigaciones.