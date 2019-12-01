Barragán reafirma compromiso con la igualdad, la seguridad y mejores servicios públicos para las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 18:34:41

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, afirmó que la Cuarta Transformación ha logrado avances históricos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y reiteró el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen igualdad, seguridad y bienestar para las michoacanas.

Barragán destacó que México vive un momento histórico con la llegada de una mujer a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que representa el resultado de décadas de lucha de millones de mujeres que han abierto camino en la vida social, política y económica del país.

“El cambio que vive México también tiene rostro de mujer. Hoy las mujeres son protagonistas de la transformación nacional y en Michoacán estamos comprometidos a seguir ampliando sus derechos y oportunidades”, expresó.

El diputado reiteró que desde el Congreso y desde el territorio continuará impulsando acciones para fortalecer la protección de las mujeres, ampliar oportunidades y construir comunidades más seguras.

“Cuando las mujeres avanzan, avanza Michoacán. Y cuando una mujer vive libre, segura y con dignidad, avanza todo México”, concluyó.