Barragán pide a Alfonso Martínez solicitar licencia: “Ya abandonó la plaza"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 14:19:13

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- El diputado local de Morena Juan Carlos Barragán Vélez pidió al alcalde Alfonso Martínez Alcázar solicitar licencia para dedicarse a hacer campaña. “Ya abandonó la plaza”, afirmó, al cuestionar sus presuntas ausencias del municipio.

“Lo más correcto por parte de él es que ya solicite licencia y se dedique a hacer su campaña, porque se dedica a hacer campaña. Entonces, que deje en manos del Ayuntamiento a alguien que tenga el interés de trabajar”, declaró en entrevista con diversos medios de comunicación.

Barragán Vélez puso en duda la presencia del edil en Morelia y cuestionó, qué problemas de la ciudad ha atendido en las últimas semanas.

“¿Dónde está Alfonso Martínez esta semana? ¿Dónde estuvo la semana pasada? ¿Qué problema resolvió la semana antepasada o el mes pasado?”, preguntó. A su juicio, “Morelia está sin presidente municipal” y requiere un liderazgo que atienda a la ciudadanía.

El legislador también cuestionó las entrevistas de Alfonso Martínez en medios nacionales y pidió que explique cómo accede a esos espacios, pues afirmó que tienen un costo elevado.