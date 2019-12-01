Barragán lleva orientación en salud mental a las escuelas de Morelia

Barragán lleva orientación en salud mental a las escuelas de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 14:10:27
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Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Mejorar las condiciones de las escuelas y cuidar la salud mental de quienes forman parte de las comunidades educativas son dos tareas que deben avanzar de la mano, afirmó el diputado Juan Carlos Barragán, quien mantiene un trabajo permanente en planteles educativos de Morelia.

Las necesidades de las escuelas van más allá de las aulas, los patios o los servicios básicos, también es fundamental atender el bienestar emocional de quienes conviven diariamente en ellas.

“La salud mental debe dejar de ser un tema invisible y convertirse en una prioridad dentro de las acciones de prevención y acompañamiento. El estrés, la ansiedad, los problemas familiares, el acoso escolar y las dificultades emocionales pueden afectar el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, mencionó. 

El diputado subrayó que madres y padres de familia, docentes y estudiantes también necesitan herramientas para reconocer situaciones que afectan el bienestar emocional y saber cómo actuar oportunamente.

Para recibir un taller gratuito en las escuelas pueden comunicarse al 4433834123, para agendar.

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