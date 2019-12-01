Barragán lidera con claridad y se perfila como la opción más fuerte para gobernar Morelia: Datamétrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 10:59:22

Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- Juan Carlos Barragán se consolida como la opción más fuerte rumbo a la presidencia municipal de Morelia, al encabezar de manera clara todos los escenarios medidos por la encuestadora Datamétrica.

De acuerdo con el estudio, ante la pregunta directa de intención de voto, Barragán obtiene 40% de preferencia, colocándose muy por encima de sus competidores más cercanos, duplicando prácticamente al segundo lugar.

En el mismo ejercicio, otros perfiles registran niveles considerablemente menores de respaldo, lo que confirma una ventaja sólida y sostenida del legislador moreliano.

Además, cuando se evalúa quién debería ser el candidato de Morena, Barragán también encabeza la preferencia con 35%, superando ampliamente a otros aspirantes del mismo partido, lo que refleja no solo competitividad electoral, sino también liderazgo interno.

Estos resultados se sustentan, con mil entrevistas cara a cara levantadas del 19 al 22 de marzo en el municipio de Morelia, y un margen de error de ±3.1% con 95% de confianza.