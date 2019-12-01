Barragán el constructor de la unidad de Morena en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 14:05:04

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán Vélez fortalece la unidad en Morelia por Morena, al destacar los encuentros que ha sostenido con compañeras y compañeros que participan en el proceso interno, así como con representantes de distintos sectores de la sociedad.

Barragán informó que ha dialogado con Ernesto Núñez, Gladyz Butanda y Giulianna Bugarini, además de contemplar reuniones con Marco Polo Aguirre y Osvaldo Ruiz, con el objetivo de sumar voluntades y poner por delante el proyecto de transformación de Morelia.

Asimismo, sostuvo un encuentro con el arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, para dialogar sobre la construcción de la paz, el fortalecimiento de las familias y la recuperación del tejido social. También se reunió con empresarios como Enrique Ramírez Magaña y Francisco Medina Chávez para abordar temas de inversión, empleo y seguridad.

“Por encima de cualquier aspiración personal debe estar el bienestar de las familias morelianas. La unidad se construye escuchando, dialogando y convirtiendo las coincidencias en soluciones”, afirmó.

El legislador destacó que Morelia necesita mejores servicios públicos, acceso al agua, calles dignas, oportunidades de empleo y, principalmente, seguridad para que las familias puedan vivir en paz.

Por ello, reiteró su convocatoria a las y los militantes de Morena, empresarios, universidades, iglesias, trabajadores y ciudadanía en general a sumar esfuerzos para construir una capital con mejores oportunidades para todas y todos.

“Morelia tiene futuro y tiene con qué salir adelante. Vamos a seguir trabajando mano a mano con la gente para que la transformación se traduzca en bienestar, paz y esperanza para las familias”, concluyó.