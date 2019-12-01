Barragán denuncia riesgos graves y privilegios al concesionario del estacionamiento del mercado Independencia

Morelia, Michoacán, a 24 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que el Ayuntamiento de Morelia está privilegiando intereses económicos y del concesionario del estacionamiento del mercado Independencia, por encima de la seguridad de las y los comerciantes y de la ciudadanía.

Tras un recorrido por el lugar, Barragán señaló que no existen condiciones mínimas para la reubicación de comerciantes ni para la reapertura del estacionamiento, ya que el espacio carece de extintores, tomas de agua, alcantarillado, accesos para personas con discapacidad y reforzamiento estructural, lo que representa un riesgo grave e inminente.

El legislador subrayó que la situación se agrava debido a que el sismo registrado recientemente ya generó afectaciones visibles en la estructura, además de que se reutilizaron las mismas estructuras metálicas que fueron dañadas por el incendio de 2023, sin que exista una garantía real de seguridad.

“Lo que vemos es una clara omisión del Ayuntamiento y una decisión que favorece al concesionario, quien no ha cumplido con su responsabilidad. En lugar de proteger a las familias comerciantes, se protege un negocio privado”, denunció Barragán.

Ante este escenario, el diputado exigió un dictamen estructural serio, profesional e independiente por parte de Protección Civil del Estado y del Municipio, y sostuvo que la concesión del estacionamiento debe revisarse y, de ser necesario, retirarse, ante el incumplimiento reiterado y el riesgo que representa.

“La seguridad no se negocia. Cero tolerancia a la corrupción y a la omisión. No se puede permitir que intereses económicos estén por encima de la vida y el patrimonio de las familias de Morelia”, concluyó.