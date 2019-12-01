Barragán cuida a las familias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 10:59:12

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2026.- Cuidar a las familias de Morelia también significa atender las necesidades de quienes enfrentan dificultades para caminar. Por ello, el líder social Juan Carlos Barragán mantiene su compromiso con el bienestar de miles de personas que viven con una discapacidad, han sufrido un accidente o requieren asistencia para desplazarse.

A través de la iniciativa Mano a Mano Camina Seguro, promueve mejores condiciones de movilidad para quienes necesitan utilizar bastones, sillas de ruedas o andaderas, con el propósito de favorecer su autonomía y facilitar sus actividades cotidianas.

Barragán señaló que atender las necesidades de movilidad también es cuidar a las familias, pues contar con condiciones adecuadas para desplazarse impacta directamente en su calidad de vida.

Juan Carlos Barragán reiteró que continuará impulsando acciones que favorezcan la inclusión y el bienestar de las personas, manteniendo la cercanía con las familias y el trabajo permanente en las colonias y comunidades de Morelia.