Barragán convierte plazas y colonias en espacios de paz con la tradicional rosca de Reyes de Magos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 13:56:46

Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2026.- Para recuperar el espacio público, el diputado Juan Carlos Barragán realiza, como cada año, convivencias en colonias, comunidades y tenencias de Morelia, para compartir la tradicional Rosca de Reyes con familias, niñas y niños.

Estas actividades, que se han convertido en una tradición, tienen como objetivo llevar momentos de alegría a la niñez moreliana, pero también generar espacios de encuentro entre vecinas y vecinos, fomentando la unión, la confianza y la convivencia familiar.

Barragán destacó que recuperar los espacios públicos es una forma directa de construir paz desde el territorio, pues se fortalece el tejido social y se inhiben conductas que afectan a la comunidad.

“La Rosca de Reyes no es solo un momento de celebración; es una oportunidad para reunirnos, convivir y recordar que la paz se construye con comunidad, con cercanía y con presencia en las colonias y comunidades”, expresó el legislador.

El diputado subrayó que estas convivencias se realizan año con año como parte de un trabajo permanente de contacto directo con la ciudadanía, convencido de que escuchar, convivir y compartir con las familias es clave para construir una ciudad más segura, solidaria y con mejores oportunidades para todas y todos.