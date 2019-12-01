Barragán conoce Morelia porque la camina, escucha, atiende y tiene las soluciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 13:09:20

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2026.- Juan Carlos Barragán ha construido su trabajo político desde el territorio recorriendo colonias, comunidades y tenencias, escuchando directamente a las familias y convirtiendo sus necesidades en gestiones, acciones e iniciativas.

Ese contacto permanente es también parte del reconocimiento que ha recibido durante sus recorridos por Morelia, donde ciudadanos destacan su cercanía y conocimiento de las necesidades de la ciudad.

“Morelia no se conoce desde un escritorio. Se conoce caminándola, escuchando a sus familias y estando presentes cuando necesitan apoyo. Por eso sabemos qué le falta a nuestra ciudad y, sobre todo, sabemos que los problemas se pueden resolver trabajando de frente con la gente”, afirmó Barragán.

El legislador sostuvo que conocer Morelia significa asumir la responsabilidad de trabajar por ella, porque cada recorrido, cada gestión y cada encuentro con las familias permite construir una agenda basada en necesidades reales.

“La gente reconoce a quien está, a quien escucha y a quien cumple. Nosotros llevamos años caminando Morelia y estamos listos para lo que sigue”, concluyó.