Barragán celebra reforma histórica desde ahora la Constitución de Michoacán protege a los animales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 17:28:02

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional histórica que marca un antes y un después en la protección de los animales en Michoacán, pues desde ahora queda prohibida la crueldad y el maltrato animal en la Constitución del Estado, aseveró el legislador Juan Carlos Barragán Vélez.

Con este avance constitucional “se consolida una demanda social que por años fue ignorada” aseveró el diputado local quien fue uno de los primeros en presentar la iniciativa para elevar la protección animal a rango constitucional.

Con esta reforma se establece de manera expresa la obligación del Estado, los municipios y los gobiernos comunales de garantizar el cuidado, el trato digno y la protección de los animales domésticos y silvestres, así como la conservación de su vida e integridad, conforme a la legislación aplicable.

Barragán destacó que esta decisión representa un cambio de fondo en la relación entre las instituciones y el bienestar animal, al dejar claro que el maltrato ya no es una falta menor, sino una violación constitucional.

“Hoy Michoacán da un paso firme, la Constitución ya prohíbe el maltrato animal. El siguiente reto es convertir este mandato en resultados reales, prevención, atención y aplicación efectiva de la ley para proteger a quienes no tienen voz”, señaló el legislador.

El diputado subrayó que esta reforma abre la puerta a políticas públicas más contundentes, sanciones efectivas y una actuación obligatoria de las autoridades, especialmente en casos de crueldad, abandono y violencia contra animales de compañía y fauna silvestre.

Finalmente, Barragán reiteró su compromiso de dar seguimiento a la armonización de las leyes secundarias y a la exigencia de que los ayuntamientos cumplan con su responsabilidad en materia de protección animal.

“La defensa de los animales también es una causa de justicia, de humanidad y de transformación social”, concluyó.