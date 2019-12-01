Barragán celebra junto a miles de familias el Festival de la Niñez en las colonias y tenencias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 12:41:19

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Como cada año el diputado Juan Carlos Barragán lleva a las colonias, comunidades y tenencias de Morelia el Festival del Día de la Niñez, una iniciativa que se desarrolla del 15 al 30 de abril para celebrar a las niñas y niños.

Barragán destacó que, más allá de la celebración, el objetivo es claro, construir entornos seguros donde las niñas y los niños puedan crecer en paz.

“Para nosotros, lo más importante es la niñez. Queremos que las calles sean espacios de convivencia, de juego y de comunidad. Por eso llevamos estas actividades a las colonias, para que las familias se apropien de sus espacios”, expresó.

El legislador subrayó que este festival también busca fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y fomentar valores como la convivencia, el respeto y la solidaridad desde la infancia.

Finalmente, reiteró que seguirá impulsando acciones que pongan al centro a las niñas y niños, convencido de que una ciudad que cuida a su niñez es una ciudad con futuro.