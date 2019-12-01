Barco privado, el culpable del derrame de crudo en costas de Veracruz, asegura Rocío Nahle

Barco privado, el culpable del derrame de crudo en costas de Veracruz, asegura Rocío Nahle
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 10:17:24
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Veracruz, Veracruz, a 13 de marzo 2026.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que el derrame de hidrocarburo que contamina kilómetros de costa de su estado proviene de un petrolero perteneciente a una empresa privada, el cual se encuentra en Tabasco.

Según la mandataria estatal, el navío realizaba tareas de exploración cuando tuvo un derrame, el cual se esparció primero en playas del sur de su entidad debido a las corrientes marítimas del Golfo de México.

“No fue un barco de Pemex, fue una embarcación de otra petrolera que estaba haciendo trabajos frente a las costas de Tabasco (…), por las corrientes marítimas eso fluyó hacia nuestro estado, (…) afortunadamente se localizó y se contuvo”, indicó la gobernadora Nahle.

La gobernante de extracción morenista enfatizó que la fuga ya fue contenida, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) pudo determinar su origen.

No obstante, hay reportes de que el chapopote ya alcanzó las playas de las ciudades de Veracruz y Boca del Río, ambas con amplia vocación turística.

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