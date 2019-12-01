Baltazar Gaona cierra su Presidencia con resultados legislativos y una política de puertas abiertas

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Durante su última sesión al frente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Baltazar Gaona García presentó su informe de labores y agradeció la confianza de sus compañeras y compañeros legisladores, quienes le encomendaron la Presidencia desde el pasado 16 de febrero, responsabilidad que concluirá formalmente el próximo 15 de noviembre.

“Presidir este Congreso me enseñó a escuchar con más atención. Aquí representamos comunidades distintas y tenemos maneras diferentes de entender los problemas. Aun en los debates más difíciles, cada diputada y cada diputado tiene derecho a que se escuche su voz”, expresó el legislador del Partido del Trabajo durante su posicionamiento ante el Pleno.

Al presentar los resultados de su gestión, informó que, con corte al 11 de noviembre, se registraron 48 sesiones legislativas, 865 iniciativas, 231 dictámenes, 140 decretos y 120 acuerdos. Asimismo, dio cuenta de 257 actos protocolarios en representación del Congreso y 34 tribunas ciudadanas, espacios que permitieron escuchar directamente las demandas y propuestas de distintos sectores de la población michoacana.

Gaona García también informó sobre el cumplimiento de 18 laudos laborales, con pagos superiores a 13 millones de pesos, así como trabajos de mantenimiento y equipamiento del recinto legislativo. Reconoció especialmente al personal del Congreso, a las comisiones legislativas y a la Junta de Coordinación Política por su participación en las actividades desarrolladas durante su Presidencia.

“Me voy de esta Presidencia con gratitud y con el mismo compromiso que me trajo a esta tribuna: donde haya una voz del pueblo que pida ser escuchada, ahí tenemos que estar quienes recibimos su confianza”, manifestó Baltazar Gaona, quien aseguró que continuará trabajando desde su responsabilidad como diputado local, manteniendo el contacto con la ciudadanía.

Finalmente, el legislador felicitó a su compañera de bancada, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, quien a partir del próximo 16 de noviembre asumirá la Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Le deseó éxito en esta nueva responsabilidad y expresó su confianza en que desempeñará una labor comprometida con el respeto institucional, el diálogo y la representación de las y los michoacanos.