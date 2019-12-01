Bajo el liderazgo de Dayana Pérez Mendoza, Salvador Escalante refuerza acciones de atención a la niñez

Salvador Escalante, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.– El Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, a través del DIF Municipal, reconoció el trabajo coordinado que se mantiene con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, dirigida por la maestra María del Rosario Cerna Rangel, en favor de la atención integral de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

Este esfuerzo conjunto refleja una visión de Gobernar con amor, justicia y Libertad, donde las instituciones suman capacidades para garantizar el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo los mecanismos de acompañamiento y protección social en el municipio.

De igual manera, se destacó la gestión y compromiso de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Angélica Mendoza, cuya labor ha sido clave para consolidar acciones de apoyo, seguimiento y atención oportuna a quienes más lo necesitan. Escuchar, resolver y transformar se ha convertido en una práctica permanente dentro de estas acciones coordinadas.

Este reconocimiento se enmarca en la colaboración institucional y en las acciones conjuntas que se han fortalecido a lo largo del año, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal que encabeza Dayana Pérez Mendoza con el bienestar social y el desarrollo humano. Santa Clara del Cobre enamora, y avanza con políticas sensibles y cercanas a su gente.