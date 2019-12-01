Ayuntamiento de Zitácuaro y CFE coordinan ampliación de red eléctrica en comunidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 13:24:43

Zitácuaro, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- El presidente municipal Antonio Ixtláhuac se reunió con Alkider Escobar Delgado, superintendente de la CFE Zona Zitácuaro, para avanzar en acciones de ampliación de la red eléctrica en distintas tenencias y localidades del municipio, a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).

Durante el encuentro se revisaron las necesidades y proyectos de electrificación contemplados para las tenencias de Nicolás Romero, San Juan Zitácuaro, Ocurio, Zirahuato, Curungueo, Timbineo y Coatepec de Morelos, con el propósito de ampliar la cobertura y acercar este servicio esencial a más familias.

Toño Ixtláhuac destacó la importancia de mantener la coordinación institucional con la Comisión Federal de Electricidad para dar seguimiento a las gestiones y proyectos que permitan ampliar la infraestructura eléctrica, particularmente en comunidades que todavía presentan necesidades de cobertura.

En entrevista, el presidente municipal agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo que su gobierno ha brindado a Zitácuaro, y señaló que la coordinación con el Gobierno Federal permite avanzar en proyectos y acciones para atender necesidades de las comunidades del municipio.

Las acciones forman parte del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, mecanismo destinado a ampliar el acceso a la energía eléctrica en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.

En Michoacán, la CFE informó que para 2026 se programaron 765 obras de electrificación, con una inversión de 303.82 millones de pesos provenientes del FSUE, como parte de las acciones para ampliar la cobertura del servicio eléctrico en el estado.

El Gobierno de la Heroica continuará trabajando de manera coordinada con la CFE para dar seguimiento a los proyectos contemplados y avanzar en la ampliación de la red eléctrica en las comunidades de Zitácuaro.