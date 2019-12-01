Ayuntamiento de Zitácuaro invita al Festival de las Ánimas 2026

Ayuntamiento de Zitácuaro invita al Festival de las Ánimas 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 08:39:16
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Zitácuaro, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Zitácuaro presentó la quinta edición del Festival Ánimas de la Heroica 2026, que se desarrolla del 17 de octubre al 2 de noviembre, con actividades culturales, artísticas y tradicionales para preservar las celebraciones del Día de Muertos y fortalecer el turismo en el municipio.

En rueda de prensa, Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, acompañado de la artista venezolana Gabriela Chacón y funcionarios, dio a conocer el programa que incluye desfiles, ofrendas monumentales, exposiciones, música, danza y actividades para toda la familia.

Durante su intervención, Toño Ixtláhuac destacó que el festival ha permitido llevar las tradiciones del Día de Muertos a las calles y espacios públicos, con la participación de escuelas, artistas y familias que contribuyen a preservar la identidad cultural del municipio.

El alcalde señaló que Zitácuaro busca consolidarse como una alternativa turística para quienes visitan Michoacán durante estas fechas. “Solamente queremos que cuando vengan a Michoacán tengan que pasar por Zitácuaro”, expresó.

Además de las festividades, los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía local, especialmente del pan tradicional, los pambazos, el pozole, el mole verde, las frutas de temporada, así como conocer los museos y espacios históricos que distinguen a Zitácuaro.

Entre las actividades principales destacan el Desfile de las Ánimas, el viernes 30 de octubre, a las 18:00 horas; la ofrenda monumental en la Presidencia Municipal; el concurso de altares y la Pasarela de las Ánimas, el 1 de noviembre; así como Entre Velas y Cantares: Camino de la Luz, el 2 de noviembre, en el Panteón Municipal San Carlos.

El programa también incluye la exposición Intersticio, de la artista venezolana Gabriela Chacón, en el Museo Cerrito de la Independencia, además de concursos de disfraces, presentaciones musicales, danza y actividades culturales en distintos espacios de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zitácuaro invitó a las familias michoacanas y visitantes de otras entidades a participar en el festival, recorrer la ciudad y conocer las tradiciones, la gastronomía y el patrimonio cultural de la Heroica.

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