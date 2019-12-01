Ayuntamiento de Zitácuaro invita a participar en convocatoria de reclutamiento de la Guardia Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 19:26:13

Zitácuaro, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- El Ayuntamiento de Zitácuaro invita a mujeres y hombres de Zitácuaro y municipios de la Región Oriente de Michoacán interesados en incorporarse a la Guardia Nacional a conocer su convocatoria de reclutamiento y acudir al punto de atención ubicado en el Parque Industrial de Zitácuaro.

De acuerdo con la convocatoria, pueden participar personas con edad mínima de 18 años y máxima de 29 años, 11 meses y 30 días. La estatura mínima requerida es de 1.63 metros para hombres y 1.56 metros para mujeres, además de contar con un índice de masa corporal de 18.5 a 24.5, ser soltero y no vivir en concubinato, y no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policiales.

Entre la documentación solicitada se encuentran Cartilla del Servicio Militar Nacional, acta de nacimiento, CURP, INE, certificado de estudios de nivel bachillerato, carrera técnica o licenciatura, firma electrónica, RFC, comprobante de domicilio y constancia de antecedentes no penales.

La Guardia Nacional informa entre los beneficios estabilidad laboral, sueldo digno y seguro, educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, uniforme, vestuario y equipo, vacaciones pagadas con derechos después de los primeros seis meses, seguro de vida, servicio médico integral entre otros.

Las personas interesadas, tanto de Zitácuaro como de otros municipios de la Región Oriente, pueden solicitar mayores informes al teléfono 814 701 3766 o acudir a las instalaciones ubicadas en carretera Morelia-Zitácuaro, kilómetro 15, Parque Industrial Zitácuaro, C.P. 61525, donde se brinda atención de lunes a domingo, las 24 horas del día.

La convocatoria establece que la totalidad de los trámites se realiza sin costo alguno, por lo que las personas interesadas pueden solicitar directamente la información necesaria a través de los medios señalados.

Con esta difusión, el Ayuntamiento de Zitácuaro contribuye a acercar a la población de la Región Oriente información sobre las oportunidades de incorporación y desarrollo profesional que ofrece la Guardia Nacional.