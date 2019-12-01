Ayuntamiento de Uruapan solicita adelanto de participaciones a Gobierno de Michoacán para cerrar el ejercicio fiscal 2025

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 15:49:07

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2025.- El Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que la administración municipal de Uruapan ha presentado una solicitud formal al gobierno estatal para obtener un adelanto de participaciones con el fin de solventar sus finanzas y poder concluir el año fiscal.

La solicitud asciende a aproximadamente 30 millones de pesos y apuntó se trata de un adelanto de participaciones, no préstamo directo.

Zepeda Villaseñor indicó que la Secretaría de Finanzas se encuentra evaluando dicha petición.

El Secretario de Gobierno reiteró que la transparencia sobre la situación financiera real del municipio, recae en el propio Ayuntamiento, quienes deberán aclarar sus cuentas.