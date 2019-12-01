Ayuntamiento de Quiroga cumple con servicios públicos en zonas que le corresponden al 100%

Quiroga, Michoacán, a 7 de enero 2026.– La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, informó a la ciudadanía que, conforme a la delimitación administrativa vigente, el servicio de recolección municipal de basura se brindó y garantizó en las zonas de cobertura que le corresponden al municipio, tal como se mostró en el mapa difundido para conocimiento de todas y todos y de acuerdo a lo establecido en el Periódico Oficial del Estado, por lo que el gobierno local esta cumpliendo al cien por ciento en brindar los servicios públicos.

En ese sentir, explicó que las colonias y zonas marcadas en color rojo y las áreas sombreadas fuera del perímetro azul —ubicadas principalmente en la parte noreste y este del municipio— no fueron atendidas por las rutas municipales, dado que pertenecen al autogobierno de la comunidad indígena de El Calvario, y por lo tanto no forman parte de la jurisdicción operativa del Ayuntamiento.

Asimismo, la edil recordó que la zona de San Isidro sí permaneció dentro del área de cobertura de Quiroga, por lo que continuó recibiendo el servicio con normalidad.

Aunado a ello, reiteró que esta aclaración buscó fortalecer la organización del municipio y brindar certeza a las familias sobre la ruta que legítimamente corresponde a cada colonia.

Exhortó a la población a evitar dejar bolsas de basura en la vía pública fuera de las zonas atendidas, con el fin de prevenir fauna nociva y focos de infección que afecten la salud y la imagen urbana.

Al tiempo que dijo para concluir que “seguimos trabajando con claridad, orden y responsabilidad para que Quiroga avance con rumbo firme”.

Es así que el Ayuntamiento de Quiroga está cumpliendo plenamente con su responsabilidad y garantizando los servicios en las zonas que le competen a la administración municipal, y en las zonas en las que han surgido quejas corresponde al autogobierno brindar los servicios a la población.