Ayuntamiento de Morelos apoya con maquinaria a las y los trabajadores del campo: Julio César Conejo Alejos

Villa Morelos, Michoacán, a 22 de enero del 2026.– Con el firme compromiso de fortalecer al sector agrícola del municipio, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, puso en marcha el Programa de Apoyo a las y los Trabajadores del Campo, mediante el cual se facilita el uso del tractor municipal para que productores y jornaleros puedan realizar sus labores agrícolas de manera más eficiente.

Este programa tiene como objetivo brindar apoyo directo a quienes trabajan la tierra, contribuyendo al incremento de la productividad y a la mejora de las condiciones de trabajo en el campo, a través del acceso a maquinaria agrícola que permita optimizar tiempos y recursos.

El alcalde destacó que su administración mantiene un enfoque claro en la modernización del campo y el aumento de la productividad, impulsando acciones concretas que respondan a las necesidades reales de las y los productores del municipio.

“Nuestro compromiso es caminar de la mano con quienes trabajan la tierra, porque ellos son la base de nuestra economía y de nuestra seguridad alimentaria”, expresó Julio César Conejo Alejos, al reiterar que el gobierno municipal continuará emprendiendo distintas acciones para respaldar a los trabajadores del campo.

“Somos un gobierno con causa y las y los ciudadanos cuentan con un presidente en movimiento, que trabaja de manera cercana a la gente y apuesta por el desarrollo del campo como motor fundamental del bienestar y progreso del municipio”, finalizó.