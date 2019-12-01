Ayuntamiento de Morelia devela programa de actividades de Fiestas Patrias

Morelia, Michoacán; 29 de agosto de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo la develación del programa de actividades de las Fiestas Patrias, que durante todo el mes de septiembre, se desarrollará para el disfrute de morelianos, turistas y visitantes.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, y la síndico Municipal, Melissa Vásquez Pérez, encabezaron la develación en el portal Hidalgo del centro histórico, siendo acompañados por los regidores Salvador Arvizu Cisneros, Roberto Anguiano Méndez, y el secretario general del Consejo Ciudadano, Gerónimo Color Gasca.

Tras el toque de bando realizado por la Banda de Guerra de la Universidad Montrer, las autoridades develaron la cartelera que suma decenas de actividades cívicas, artísticas, académicas y culturales para poner en alto el nombre de Morelia durante las Fiestas Patrias de septiembre.

En el marco del evento, se destacó que la develación del programa de actividades por el mes patrio es una tradición centenaria que se remonta a una herencia cultural en la que las autoridades hacían públicas las disposiciones dirigidas a la población de la ciudad, pregonando su contenido y fijando un ejemplar impreso en un muro del centro histórico.

Con un nutrido programa de actividades que fomentan los valores patrios, y con las calles de la ciudad ya engalanadas para estos eventos, el gobierno de Alfonso Martínez sigue trabajando en crear la mejor ciudad para vivir.